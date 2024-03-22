Вестник Кавказа

Уголовное дело против пособника террористов возбуждено в Ингушетии

Уголовное дело против пособника террористов возбуждено в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Ингушетии, задержанный ранее в связи с тем, что он, предположительно, помогал террористам, теперь стал фигурантом уголовного дела. Он снабжал террористов необходимыми им вещами.

Возможный пособник террористов стал фигурантом уголовного дела в Ингушетии, рассказали в республиканском управлении Следкома.

Подозреваемому 33 года. Дело будет расследоваться по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 33 и 205.5 УК РФ. Максимальное наказание по ней – до 20 лет лишения свободы.

На данный момент установлено, что в январе подозреваемый получил от числящегося в розыске за террористические преступления участника террористической организации, запрещенной в РФ, поручение. Выполняя его, мужчина создал тайник в селе Алхасты. Туда он поместил огнестрельное оружие и боеприпасы, которые затем передал террористам.

Подозреваемый взят под стражу.

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