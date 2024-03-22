Смертная казнь в России не применяется против террористов – Клишас

Уголовный кодекс РФ не предусматривает смертной казни для виновных в террористических преступлениях, напомнил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству. Поэтому, по словам Андрея Клишаса, даже отмена моратория на смертную казнь не поможет казнить устроивших теракт в Крокусе.

Российское уголовное законодательство не предполагает наказания в виде смертной казни для совершивших террористические преступления, так что некорректно говорить, что вынести террористам "справедливый" приговор мешает только Конституционный суд, пока не принявший решения для отмены моратория. Такое заявление сделал глава профильного комитета СФ Андрей Клишас.

Он констатировал, что посвященная возвращению смертной казни дискуссия продолжает раскручиваться в обществе.

"Уважаемые аналитики и эксперты Telegram убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде"

– сенатор

Клишас призвал почитать Конституцию и УК РФ. Согласно статье 20 основного закона страны, смертная казнь применяется в исключительных случаях, при этом обвиняемый должен иметь право обратиться к суду присяжных.

Сенатор далее пояснил, что в УК РФ по статье о терактах нет высшей меры наказания, а кроме того, такие дела не могут слушаться судом присяжных. Поэтому террористы не могут быть казнены даже при отсутствии моратория.

Аналогично, указал глава комитета, невозможно приговорить к смерти и педофилов: максимальная мера наказания – пожизненное заключение, слушаться с участием присяжных такие дела не могут.

Соответственно, заключил Клишас, КС вовсе не стоит на пути "справедливого возмездия", а все обратные рассуждения представляют собой "недобросовестные спекуляции".