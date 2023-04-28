Нужно ли вернуть смертную казнь для террористов в России?

Теракт в Крокус сити холле ребром поставил вопрос о смертной казни в России. Сейчас в РФ действует мораторий на высшую меру наказания, в том числе для террористов. Что это, можно ли его отменить и как это сделать?

После страшного теракта в Крокус сити холле, где жертвами террористов стали 139 человек и более 180-ти были ранены, в российском обществе вновь всколыхнулась дискуссия о необходимости возвращения смертной казни в России. Ряд представителей российского руководства однозначно высказались за отмену моратория на высшую меру наказания.

Так, глава "Единой России" и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев еще в день теракта заверил, что власти отомстят за каждого погибшего, а позже заявил о необходимости убить не только исполнителей, но и всех, кто причастен к теракту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал сходное заявление, призвав "уничтожить" тех, кто совершил теракт.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Глава думской фракции "Единой России" Владимир Васильев пообещал, что тема возвращения смертной казни будет тщательно проработана, а решение будет принято в интересах общества и в соответствие с его ожиданиями.

Высказался по важной теме и пресс-секретарь президента России: Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в этой дискуссии.

Таким образом, хотя сейчас в России фактически нет смертной казни, в том числе для террористов, возможность ее возвращения, неоднократно обсуждавшаяся в последние годы, теперь приобрела особую остроту и вероятность. Каковы же перспективы отмены моратория на высшую меру наказания?

Смертная казнь в Конституции России

Вопрос смертной казни определяется прежде всего Конституцией России. Высшая мера наказания упоминается в статье 20 основного закона РФ. Второй ее пункт гласит:

Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

В то же время, согласно первому пункту той же статьи, –

Каждый имеет право на жизнь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Смертная казнь в России в настоящее время – статья УК РФ

В Уголовном кодексе смертной казни посвящена статья 59. Из нее следует, что эта мера наказания является исключительной. Она может быть использована только в отношении тех, кто совершил "особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно УК, смертная казнь входит в число наказаний за такие преступления, как:

квалифицированное убийство;

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

посягательство на жизнь человека, ведущего предварительное расследование или вершащего правосудие;

посягательство на жизнь правоохранителя;

геноцид.

В качестве меры наказания за терроризм (совершение теракта и содействие террористам) смертная казнь не предусматривается.

Приговоренный к смертной казни может быть помилован, тогда ее заменяют пожизненным заключением либо лишением свободы на 25 лет.

Кому не может быть назначена смертная казнь?

Согласно УК РФ, есть несколько категорий людей, которые не могут приговариваться к смертной казни. Это:

женщины;

несовершеннолетние (до 18 лет);

люди в возрасте 65 лет и старше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мораторий на смертную казнь – что это?

Мораторий – это временное ограничение на использование смертной казни. Она формально остается в числе видов наказания, однако не применяется на практике. Так что в каком-то смысле мораторий означает отмену смертной казни.

История – когда отменили смертную казнь в России?

Мораторий на смертную казнь был введен в 1997 году. Тогда Россия вошла в Совет Европы, после чего сразу же подписала протокол № 6 к Страсбургской конвенции о защите прав человека и основных свобод – это было обязательным условием для вступления в СЕ. Принятие данного документа и означало введение моратория. Он начал действовать с 16 апреля 1997 года – именно с этого дня смертная казнь была отменена в России, как и во всех странах-участницах СЕ.

Отметим, что, хотя Европа с 1997 года является свободным от смертной казни пространством, высшая мера наказания активно применяется в США, в том числе и за терроризм, правда, в меньшинстве штатов: высшая мера наказания запрещена или не используется на практике в 30 штатах. Разрешены 5 видов смертной казни, но, как правило, используются два: смертельная инъекция и электрический стул.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последний случай смертной казни в России

Последним казненным в России был Сергей Головкин. Маньяк и серийный убийца замучил насмерть 11 мальчиков. Приговор ему был приведен в исполнение 2 августа (по другим данным, 2 сентября) 1996 года. Головкин был расстрелян в СИЗО "Бутырка".

Можно ли вернуть смертную казнь в России?

В течение нескольких дней после теракта в "Крокусе" обсуждения вопроса о смертной казни в России постепенно переходят в практическую плоскость. Как сообщают "Известия", Госдума готова разработать соответствующий законопроект, а Общественная палата – предоставить площадку для его обсуждения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впрочем, возвращение смертной казни зависит в первую очередь от Конституционного суда. Не что иное, как решения КС закрепляют бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Кстати, именно поэтому выход России из Совета Европы не привел к автоматическому возвращению смертной казни.

Согласно действующим решениям суда, мораторий также не подразумевает возможности каких-либо исключений или отмены в определенных случаях – такие идеи уже высказывались после теракта в Крокусе, но это юридически невозможно.

Важно, что статья Конституции о смертной казни входит в главу 2 основного закона, которая не может быть пересмотрена Федеральным Собранием. Как еще в 2022 году заявлял глава КС Валерий Зорькин, для отмены моратория и возвращения смертной казни понадобится фактически принять новую Конституцию. Этот процесс может занять достаточно длительное время.

Нужно отметить, что даже если мораторий будет отменен и смертная казнь снова будет применяться в России, в том числе в отношении террористов (для чего потребуются изменения в УК), – то в отношении совершивших теракт в "Крокусе" использовать ее будет нельзя: закон обратной силы не имеет.