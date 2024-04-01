Вестник Кавказа

В одной из школ Ростова заподозрили вспышку кори

В одной из школ Ростова заподозрили вспышку кори
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ростова-на-Дону отправили на карантин два класса одной из центральных школ города – у медиков есть основания подозревать, что среди детей отмечена вспышка кори.

Учеников двух классов ростовской школы № 3, что на проспекте Ленина, распустили по домам – теперь как минимум три недели они будут учиться дистанционно, поскольку врачи подозревают вспышку кори и ввели карантин, пишет РБК Ростов.

Как утверждают родители одного из заболевших, пока известно о том, что подозрение на корь есть у двух учеников пятого и шестого классов. Их одноклассники, не контактировавшие с ребятами, находятся на домашнем обучении, а учителя в школе работают в масках.

Домашний карантин у детей продлится как минимум 21 день и будет продлен, если еще кто-нибудь из них заболеет. Точные сведения о том, корь ли это, появятся в ближайшее время – у заразившегося мальчика врачи сегодня взяли на исследование анализ крови.

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