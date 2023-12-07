Вестник Кавказа

Женева нарастит помощь Баку в разминировании

Женева нарастит помощь Баку в разминировании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Женеве обсудили наращивание помощи Азербайджану в сфере разминирования. Стороны наметили дальнейшее развитие сотрудничества по этому вопросу.

Азербайджан сможет получить больше помощи от Женевы в сфере разминирования. Информация об этом была озвучена на заседании "Группы поддержки противоминной деятельности".

Во встрече приняли участие представители МИД Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию.

В ходе обсуждения азербайджанская делегация донесла до зарубежных партнеров информацию о проблеме минной угрозы на территории республики.

Кроме этого, представители АР рассказали о жертвах минных взрывов, трудностях и успехах в разминировании территорий.

Азербайджанская делегация проинформировала в необходимости содействия в этом вопросе иностранных союзников.

Также было подчеркнуто, что необходимо обеспечить бывшим вынужденным переселенцам безопасное возвращение на освобожденные территории.

Представители АР отметили, что таким образом, удастся добиться развития мирной повестки в регионе.

В завершении стороны отметили важность продолжения диалога по этим вопросам и наметили дальнейший план сотрудничества.

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