Женева нарастит помощь Баку в разминировании

Азербайджан сможет получить больше помощи от Женевы в сфере разминирования. Информация об этом была озвучена на заседании "Группы поддержки противоминной деятельности".
Во встрече приняли участие представители МИД Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию.
В ходе обсуждения азербайджанская делегация донесла до зарубежных партнеров информацию о проблеме минной угрозы на территории республики.
Кроме этого, представители АР рассказали о жертвах минных взрывов, трудностях и успехах в разминировании территорий.
Азербайджанская делегация проинформировала в необходимости содействия в этом вопросе иностранных союзников.
Также было подчеркнуто, что необходимо обеспечить бывшим вынужденным переселенцам безопасное возвращение на освобожденные территории.
Представители АР отметили, что таким образом, удастся добиться развития мирной повестки в регионе.
В завершении стороны отметили важность продолжения диалога по этим вопросам и наметили дальнейший план сотрудничества.