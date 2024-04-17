В Турции растет круизный туризм

Все больше туристов со всех стран мира привлекает в Турции круизный туризм – число таких путешественников в I квартале превысило 61 тыс человек, рост составил почти 80%.

Турция становится центром притяжения круизных судов и путешественников, отдающих предпочтение такой форме туризма – только в первом квартале нынешнего 2024 года число туристов, прибывающих в страну, следующих из нее и транзитных пассажиров, увеличилось на 79,15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 61 тыс 113 человек.

Выросло и число круизных лайнеров, прибывших в порты Турции – годом ранее таковых за первые три месяца было 42, в нынешнем году – уже 50, передает Trend.

Развивает Турция и свои круизные направления – в минувшем году из Турции в круизы другие страны в первом квартале отправились 1600 человек, в нынешнем – уже 3 308 туристов.

Рекордсменом по круизному туризму все это время остается Кушадасы – и в нынешнем, и в прошлом году он принял самое большое количество круизных судов и пассажиров. Только в первом квартале нынешнего года порт обслужил 26 круизных лайнеров и 35 885 их путешественников.