Вестник Кавказа

В Пятигорске будут готовить антикризисных лидеров

В Пятигорске будут готовить антикризисных лидеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центр по подготовке антикризисных лидеров заработает в Пятигорске. Цель –  укрепление бизнес-сообщество и повышение экономической стабильности региона.

В 2025 году в городе Пятигорске планируется открытие уникального Центра компетенций «Пять вершин», который станет значимым событием не только для региона, но и для всего Южного федерального округа. Этот центр будет специализироваться на подготовке антикризисных лидеров, что позволит значительно укрепить бизнес-сообщество и повысить экономическую стабильность региона.

«Сегодня отмечается острый дефицит управленческих компетенций в северокавказских регионах. В регионах требуются антикризисные лидеры. Анализ образовательных программ вузов СКФО показал выпадание управленческих компетенций из этих программ. Нивелировать этот разрыв позволит создание Центра компетенций в городе Пятигорске»

– директор Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС Азамат Тлисов.

Какие преимущества принесет открытие центра

Открытие Центра компетенций «Пять вершин» в Пятигорске принесет ряд значительных преимуществ для региона.

  • Во-первых, это будет способствовать притоку новых инвестиций и развитию бизнес-среды.
  • Во-вторых, обученные специалисты смогут эффективно управлять кризисными ситуациями, способствуя устойчивому развитию компаний и предприятий.

Какие возможности откроются для региона

Открытие Центра компетенций «Пять вершин» в Пятигорске станет ключевым событием для СКФО, открывая новые возможности для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности региона в целом. Обученные специалисты смогут стать движущей силой для экономического роста.

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