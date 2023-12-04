Вестник Кавказа

Профессии инженера и айтишника можно будет получить в Ингушетии

Айтишник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушские педагоги смогут воспитывать инженеров и IT-специалистов. В программе участвуют ИнгГУ и IT-академия.

Собственных инженеров начнут воспитывать в Ингушетии, рассказал глава республики. 

По словам Махмуд-Али Калиматова, эту задачу будут решать Ингушский государственный университет и Минобразования региона. 

"Мы подписали соглашение с Московским физико-техническим институтом и с Самарским государственным техническим университетом, будем готовить инженеров, специалистов технических специальностей" 

– глава Ингушетии 

Он также рассказал об IT-академии, которая сейчас создается в регионе. Калиматов уточнил, что каждый год из нее будут выпускаться около полутысячи специалистов.

Чиновник добавил, что поступить в нее может любой человек, от 18 и до 60 лет. Обучение в академии – бесплатное. 

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