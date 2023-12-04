Профессии инженера и айтишника можно будет получить в Ингушетии

Ингушские педагоги смогут воспитывать инженеров и IT-специалистов. В программе участвуют ИнгГУ и IT-академия.

Собственных инженеров начнут воспитывать в Ингушетии, рассказал глава республики.

По словам Махмуд-Али Калиматова, эту задачу будут решать Ингушский государственный университет и Минобразования региона.

"Мы подписали соглашение с Московским физико-техническим институтом и с Самарским государственным техническим университетом, будем готовить инженеров, специалистов технических специальностей"

– глава Ингушетии

Он также рассказал об IT-академии, которая сейчас создается в регионе. Калиматов уточнил, что каждый год из нее будут выпускаться около полутысячи специалистов.

Чиновник добавил, что поступить в нее может любой человек, от 18 и до 60 лет. Обучение в академии – бесплатное.