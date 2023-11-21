Ингушетия продолжает открывать свои тайны

В горах Ингушетии исследователи нашли четыре древние надмогильные стелы, которые установлены на раннемусульманском кладбище.

Ингушские археологи сделали удивительную находку: в ходе работы по выявлению и учету ранее не учтенных памятников архитектуры в Джейрахском районе в полукилометре к северу от комплекса "Таргим" они нашли раннемусульманское кладбище с четырьмя надгробными погребальными стелами, сообщает на своем сайте ГКУ "Джейрахско-Ассинcкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" Ингушетии.

"В горной Ингушетии обнаружили древние надмогильные стелы. Четыре надмогильные стелы, являющиеся частью древнего мусульманского кладбища, расположены к северу от архитектурного комплекса "Таргим" на расстоянии 500 м"

- Telegram-канал правительства республики

Обнаруженные объекты обладают статусом объектов культурного наследия, и после проведения соответствующих работ они будут внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия республики, говорится в сообщении.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что археологи, проводящие исследования в Джейрахском районе Ингушетии в ауле Тумаг, в северо-восточной части архитектурного комплекса "Тумги", в 50 м южнее храма Тумгой-Ерды нашли конструкции каменных оснований утраченных жилых башен и три древних склепа-усыпальницы. Один из них по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой. Сооружение имеет строение полуподземного склепа, но в нем отсутствуют наземные ярусные членения. Планируется, что в скором времени будут собраны полевые данные о находке, что позволит внести ее в перечень выявленных объектов культурного наследия.