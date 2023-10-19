Учебник по древней истории дополнят Кавказом и Алтаем в России

Новый учебник по истории Древнего мира будет включать главы об истории Кавказа и Алтая. О дополнениях рассказал ректор МГИМО.

Разделы, посвященные событиям на Кавказе и Алтае, будут включены в учебник по древней истории, которая изучается в 5 классе. Об изменениях в программе рассказал ректор МГИМО.

"Элементы российской истории будут в учебнике для 5-го класса. Потому что начинают изучать историю в 5-м классе"

– Анатолий Торкунов

Он напомнил, что традиционно пятиклассники изучали только историю Древней Греции, а также Древнего Рима. Теперь же дети начнут получать представление и о событиях в России, в частности, о том, что происходило на Кавказе и Алтае.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты ЮФУ создают учебник, повествующий об истории казачества. В нем будет и раздел, посвященный российским казакам в XXI веке. Первое такое пособие будет предназначено для вузов, затем планируется разработать аналогичные учебники для детских садов и школ.