19:00, 18 окт 2023

Завтра в Алтайском госуниверситете стартует III Международный Алтаистический форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", на который едут 300 ученых и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии.