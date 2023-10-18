III Международный форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности"
Президент Киргизии приветствовал единство славянских и тюркских народов
В Барнауле проходит III Международный алтаистический форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", приветствие гостям и участникам которого направил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Путин приветствовал единство славянских и тюркских народов
В Барнауле открылся III Международный алтаистический форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", приветствие гостям и участникам которого направил президент России Владимир Путин.
Зачем тюркологи Евразии съезжаются на Алтай?
Завтра в Алтайском госуниверситете стартует III Международный Алтаистический форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", на который едут 300 ученых и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии.