Владимир Путин приветствовал единство славянских и тюркских народов

Опубликовано: 16:58, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

III Международный форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" проходит в Алтайском госуниверситете.

300 ученых и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии обсуждают вопросы современных исследований истории тюркской цивилизации.

На открытии III Международного форума "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и зачитал приветствие от президента России Владимира Путина.