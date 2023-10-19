Владимир Путин приветствовал единство славянских и тюркских народов

III Международный форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" проходит в Алтайском госуниверситете.
300 ученых и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии обсуждают вопросы современных исследований истории тюркской цивилизации.
На открытии III Международного форума "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и зачитал приветствие от президента России Владимира Путина.