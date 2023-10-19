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Камран Казимов: Международный алтаистический форум даст толчок развитию науки в этой области

III Международный форум "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности" проходит в Алтайском госуниверситете в Барнауле.

300 учёных и экспертов из 40 университетов и научных институтов России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Венгрии и Монголии обсуждают вопросы современных исследований истории тюркской цивилизации.

На полях мероприятия доктор филологических наук из Ленкоранского государственного университета Азербайджана Камран Казимов рассказал, что данный форум способствует развитию науки в данной области.

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