Вестник Кавказа

Лоукостер из Казахстана соединит Актау и Баку прямыми рейсами

Лоукостер из Казахстана соединит Актау и Баку прямыми рейсами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Малобюджетный авиаперевозчик FlyArystan запускает прямые полеты из Актау в столицу Азербайджана. Лайнеры будут совершать вылеты по маршруту трижды в неделю.

Столица Азербайджанской Республики будет связана прямым авиасообщением с казахстанским Актау. Полеты будет выполнять лоукостер из Казахстана FlyArystan. Информация об этом была опубликована пресс-службой авиаперевозчика.

Уточняется, что полеты будут совершаться трижды в неделю. Улететь по маршруту можно по понедельникам, средам и воскресеньям.

Отметим, что прямые вылеты из Баку в Актау также совершает азербайджанская компания AZAL. Полеты происходят ежедневно.

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