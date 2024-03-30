Вестник Кавказа

Баку и Бухарест свяжут прямые рейсы

Баку и Бухарест свяжут прямые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская авиакомпания AZAL организует прямые рейсы из столицы республики в Бухарест. Перелеты будут осуществляться на регулярной основе дважды в неделю.

Азербайджан наращивает сотрудничество с Румынией. В рамках развития связей авиакомпания Азербайджана AZAL начинает совершать прямое авиасообщение из столицы республики в Бухарест. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Сообщается, что перелеты будут осуществляться дважды в неделю в понедельник и четверг. Старт полетов с 3 июня.

"Открытие рейсов AZAL в Бухарест будет содействовать развитию связей, а также способствовать расширению туристических, культурных и деловых возможностей между Азербайджаном и Румынией"

– AZAL

Также сообщается, что еще один авиаперевозчик возобновит рейсы по европейскому направлению. Уточняется, что в ближайшее время Azerbaijan Airlines будет летать в столицу Болгарии.

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