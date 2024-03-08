AZAL обнародовала летнее расписание полетов

Азербайджанская национальная авиакомпания AZAL нынешним летом планирует выполнять авиарейсы более чем в 50 крупнейших городов мира, однако большей частью сосредоточится на полетах в крупнейшие города Турции и России.

Уже в нынешнее воскресенье, 31 марта, национальный авиаперевозчик Азербайджана – авиакомпания AZAL - переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 октября, сообщили в ЗАО Azerbaijan Airlines.

Пассажиры авиакомпании могут с присущей ей комфортом совершить путешествие в любой из 50 крупных городов мира – таких, как Дубай, Тбилиси, Актау, Алматы, Астана, Батуми, Даммам, Джидда, Исламабад, Карачи, Лахор, Медина, Мумбай, Нью-Дели, Пекин, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч и Эр-Рияд, передает Trend.

Основным направлением авиарейсов компании станут города Турции – так, в Стамбул ежедневно будут выполняться 4 авиарейса, в столицу страны Анкару ежедневно будет отправляться один рейс, в курортную Анталью до мая будет летать три авиарейса в неделю, а летом полеты станут ежедневными, как и в курортный Бодрум. Не забыт и Даламан: туда самолеты AZAL будут летать 4 раза в неделю, Измир, куда до середины июня будут летать три рейса в неделю, а потом – ежедневно, три рейса в неделю будут выполняться в Трабзон, а в летние месяцы добавится еще один рейс.

Что касается Европы, то лайнеры AZAL будут летать в Барселону, Берлин, Вену, Кишинев, Тиват, Лондон, Милан, Париж и Прагу.

Особое место в сетке полетов компании занимают города России - Москва, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Минеральные Воды, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Сочи и Уфа.