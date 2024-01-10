Вестник Кавказа

Прямые рейсы Баку-Тель-Авив возобновляет AZAL

Прямые рейсы Баку-Тель-Авив возобновляет AZAL
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" снова начнет выполнять полеты между Баку и Тель-Авивом, рассказали в пресс-службе перевозчика. Известна и частота полетов.

Прилететь из Баку в Тель-Авив и обратно скоро снова можно будет рейсами AZAL, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Прямые полеты начнутся со вторника 19 марта.

Сначала самолеты будут летать с частотой три раза. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам, а также в один выходной день – в воскресенье.

Со следующего месяца полетов будет еще больше. Каждую неделю будет совершаться по девять рейсов.

Напомним, AZAL приостановила полеты в Тель-Авив 7 октября. Решение было принято после нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Тогда в пресс-службе перевозчика заявили, что приоритет компании – безопасность полетов и пассажиров.

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