Вестник Кавказа

Air France начинает летать в Тель-Авив

Air France начинает летать в Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Начиная с конца января Air France возобновит полеты в Тель-Авив. Ранее сообщалось, что полеты приостановлены по причине эскалации палестино-израильского конфликта.

Французская авиакомпания Air France возобновляет полеты в Тель-Авив. Планируется, что первые вылеты начнутся в конце января.

«Air France намерена возобновить выполнение рейсов между парижским аэропортом имени Шарля де Голля и Тель-Авивом с 24 января, выполняя три рейса в неделю по средам, четвергам и воскресеньям»

– пресс-служба авиакомпании.

Ранее сообщалось, что полеты приостановлены по причине эскалации палестино-израильского конфликта.

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