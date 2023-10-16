Air France начинает летать в Тель-Авив

Начиная с конца января Air France возобновит полеты в Тель-Авив. Ранее сообщалось, что полеты приостановлены по причине эскалации палестино-израильского конфликта.
Французская авиакомпания Air France возобновляет полеты в Тель-Авив. Планируется, что первые вылеты начнутся в конце января.
«Air France намерена возобновить выполнение рейсов между парижским аэропортом имени Шарля де Голля и Тель-Авивом с 24 января, выполняя три рейса в неделю по средам, четвергам и воскресеньям»
– пресс-служба авиакомпании.
Ранее сообщалось, что полеты приостановлены по причине эскалации палестино-израильского конфликта.
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