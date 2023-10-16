Тель-Авив озвучил цели в секторе Газа

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Тель-Авив утвердил цели операции в Газе. СМИ сообщают, что Израиль намерен ликвидировать ХАМАС, устранить угрозу со стороны сектора Газа и защитить израильтян.

Кабинет по ведению военных действий, созданный в рамках чрезвычайного правительства Израиля, обозначил основные цели военной операции в Газе.

Как передает радиостанция KAN со ссылкой на документ, израильское руководство намерено:

полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС;

устранить террористическую угрозу со стороны сектора Газа;

приложить максимальные усилия для освобождения заложников;

защитить население и границы Израиля.

Первое заседание ЧП Израиля прошло 15 октября под руководством премьера страны Биньямина Нетаньяху. В него вошли представители оппозиции. Образование чрезвычайного правительства произошло после того, как Тель-Авив объявил о состоянии войны.

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября, объявив о начале операции «Потоп Аль-Аксы». Была произведена масштабная ракетная атака из сектора Газа. Израильская армия в ответ на действия ХАМАС заявила о начале операции «Железные мечи».

Отмечается, что в результате продолжающейся эскалации погибли и пострадали тысячи человек. Кроме того, в плену у ХАМАС находится порядка 200 заложников.

Подготовка операции требует времени

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" указал на технические причины откладывания наземной операции в секторе Газа. "В военной операции могут быть задействованы 300 тыс резервистов плюс действующая армия в составе 135 тыс человек. Такие силы, тем более на 2/3 призванные из резерва, должны быть технически подготовлены. На сегодняшний момент ведут боевые действия те части, которые всегда в боевой готовности, то есть прежде всего самолеты и вертолеты бомбят, а армия держит периметр. К прошлой операции, когда армия Израиля заходила в сектор Газа в 2016 году, готовились две недели. Соответственно, сейчас на подготовку тоже требуется время", - отметил он.

Подготовку замедляет то, что Израилю приходится рассчитывать возможность войны на несколько фронтов. "Возможен сценарий одновременных боевых действий против ХАМАС, "Хезболлы" в Ливане и Сирии с поддержкой Ирана. Израиль ждал шестой американский флот, который должен был, не вмешиваясь в боевые операции, морально прикрыть Израиль с севера. Тут демонстрация силы и "Хезболле", и Ирану – что прибывшая военная морская группировка в состоянии стереть с лица земли и "Хезболлу", и ливанское государство целиком. Это важно, поскольку на севере постоянно идут мелкие провокации, и армия готовится к тому, что из Ливана может быть нанесен удар. Сейчас даже эвакуирована 4-километровая на севере Израиля. Нужно время, чтобы и там организовать прочную защиту в условиях одновременно войны на юге", - сообщил Юрий Бочаров.

Кроме того, цель Израиля – минимизировать потери среди мирного населения. "Израиль поставил задачу уничтожить ХАМАС как политическую и военную структуру, но он не хочет уничтожать население сектора Газа. Сейчас это почти 1,5 млн человек. Всю неделю, что ведутся бомбардировки, Израиль непрерывно перед нанесением ударом предупреждает население, какой квартал окажется под бомбами, чтобы люди могли заранее уйти. Израиль просит, чтобы все население покинуло город Газу – не весь сектор, а непосредственно город. Мы видим, что почти 300 тыс человек перебрались на юг, к египетской границе. Однако другим ХАМАС не дает уйти, использует их как живой щит. Это замедляет действия ЦАХАЛ", - сказал политолог.

"Военная и политическая группировки ХАМАС в мирное время живут в домах на поверхности, а в период войны перемещаются в подземный город, состоящий из военных бункеров, где у них склады оружия, центральные штабы и, скорее всего, заложники. Они все прячутся там. Чтобы зачистить этот подземный город от ХАМАС, армия хочет сначала добиться эвакуации населения из города на поверхности, освободив таким образом себе дорогу к подземельям, что откладывает вступление армии в сектор Газа", - заключил Юрий Бочаров.