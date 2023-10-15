Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

Израильский премьер провел первое заседание правительства чрезвычайного времени. На нем Биньямин Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ полностью уничтожит радикальную группировку ХАМАС.
Правительство национального согласия, созванное в Израиле после нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября, провело первое заседание в новом составе.
В ходе мероприятия премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал новый виток эскалации палестино-израильского конфликта.
По его словам, в ХАМАС рассчитывали, что Израиль прекратит свое существование как государство.
"Мы уничтожим ХАМАС"
– Биньямин Нетаньяху
Говоря о запуске работы правительства в новом составе, политик подчеркнул, что как новые (пять человек), так и прежние члены кабмина действуют практически 24 часа в сутки, работая слаженно, одной командой.
"Единство наших рядов посылает четкий сигнал стране, врагу и всему миру"
– израильский премьер