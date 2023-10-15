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Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС
© Фото: ЦАХАЛ
Израильский премьер провел первое заседание правительства чрезвычайного времени. На нем Биньямин Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ полностью уничтожит радикальную группировку ХАМАС.

Правительство национального согласия, созванное в Израиле после нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября, провело первое заседание в новом составе.

В ходе мероприятия премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал новый виток эскалации палестино-израильского конфликта.

По его словам, в ХАМАС рассчитывали, что Израиль прекратит свое существование как государство.

"Мы уничтожим ХАМАС"

– Биньямин Нетаньяху

Говоря о запуске работы правительства в новом составе, политик подчеркнул, что как новые (пять человек), так и прежние члены кабмина действуют практически 24 часа в сутки, работая слаженно, одной командой.

"Единство наших рядов посылает четкий сигнал стране, врагу и всему миру"

– израильский премьер

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