Вестник Кавказа

Окончательные результаты выборов в Турции станут известны 6 мая

Окончательные результаты выборов в Турции станут известны 6 мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Впервые за 20 с лишним лет победу на выборах одержала не правящая, а оппозиционная партия. Явка составила чуть более 78%.

ЦИК Турции обнародует окончательные итоги прошедших 31 марта муниципальных выборов в ближайший понедельник, 6 мая. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Впервые с 2002 года, когда Партия справедливости и развития пришла к власти, она не сумела победить своих соперников. Победу на выборах одержала Народно-республиканская партия, за которую проголосовали 37,77% избирателей. ПСР же заручилась поддержкой 35,49%.

Явка на выборах составила чуть более 78%. Это самый низкий показатель за последние годы.

Ранее турецкие власти сообщили, что они услышали послание граждан страны, которое они сделали на этих выборах.

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