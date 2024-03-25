Власти Турции отказались от досрочных президентских выборов

В администрации президента Турции сообщили, что досрочных выборов главы государства не будет. Там подчеркнули, что Турция будет проводить политику реформ во всех областях.

Досрочных президентских выборов в Турции не будет, Эрдоган будет руководить страной до конца президентского срока, сообщил советник турецкого лидера Мехмет Учум на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что президентская система не может генерировать электоральные требования к правительству и парламенту на основе итогов муниципальных выборов.

«Даже в парламентской системе вопрос о влиянии местных выборов на общие выборы решается в крайне редких случаях, а думать о том, что такой эффект будет в президентской системе, - это просто пустые мечтания. Может быть, и есть те, кто мечтает о таких фантазиях, но система отбрасывает подобные утешения»

- Мехмет Учум

Советник подчеркнул, что делающие расчеты на досрочные выборы, основываясь на показателях голосования партий в муниципальные собрания, могут не стараться. Он добавил, что Турция будет проводить политику реформ во всех областях до конца срока полномочий действующего главы государства – до 2028 года.

«Президент Эрдоган поведет Турцию к новым этапам в зависимости от перспективы независимой и сильной Турции, возглавив страну. Пусть ни у кого не останется сомнений»

- Мехмет Учум

Как выборы повлияют на жизнь в Турции?

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что расстановка сил в политическом поле в ближайшие годы будет меняться



"Победителем на этих муниципальных выборах оказалась не правящая Партия справедливости и развития, а оппозиционная Народно-республиканская партия. Таким образом, оппозиционная партия получила определенную уверенность в своих силах благодаря вотуму доверия от избирателей. Теперь она будет всячески действовать так, чтобы показать способность на деле воплотить все те обещания, которые она давала перед выборами", - сказал он.



"Эта победа действительно небывалая для Народно-республиканской партии за прошедшие 20 лет. Если же смотреть на результаты в Стамбуле, то еще дольше они не могли занять столько стамбульских районов, как сейчас. Такая победа означает прежде всего очень большую ответственность, ведь если НРП не сможет использовать полученную возможность, это сыграет не в пользу партии на предстоящих в 2028 году президентских и парламентских выборах", - подчеркнул Яшар Ниязбаев.

Почему ПСР проиграла выборы?

Востоковед назвал причиной поражения Партии справедливости и развития невыполнение обещаний, данных президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлогодних президентских и парламентских выборах. "Люди следовали обещаниям, которые им давал Эрдоган 9 месяцев назад на выборах, и ожидали, что будут какие-то изменения. Однако сейчас они видят, что ничего не изменилось в лучшую сторону. Напротив, инфляция достигла чрезвычайных размеров – даже в официальных цифрах до сих пор 65%. Конечно, это негативно сказалось на настроениях избирателей, а турецкий избиратель всегда голосует на муниципальных выборах, исходя из своей экономической ситуации", - пояснил он.



"Если на президентских и парламентских выборах они голосуют в большей степени идеологически, выбирая кандидатов из-за их взглядов на жизнь и доверия, которое сложилось в их отношении, то на муниципальных выборах люди выбирают стопроцентно умом, исходя из пользы, которую они получат для своего района. Это очень важно, когда люди выбирают местное самоуправление и следят, работает ли оно хорошо для их района. Если работает плохо, оно больше не получает голоса. Поэтому, например, в Стамбуле вновь голоса получил Экрем Имамоглу, поскольку стамбульцы посчитали, что для города в целом Имамоглу сделал то, что их устраивает", - заключил Яшар Ниязбаев.