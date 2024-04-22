Древний склеп с останками нашли в Ингушетии

Еще один склеп нашли в древнем башенном городе в Джейрахском районе Ингушетии. Строение сделано из камня и расположено под землей.

Неизвестный ранее подземный склеп был найден в одном из башенных комплексов Ингушетии, сообщает Джейрахско-Ассинский музей-заповедник.

Находка была сделана в горах, в башенном комплексе Цори. Инспектор совершал обход и заметил расположенное под землей камерное сооружение.

"Небольшой лаз прямоугольной формы был прикрыт большим валуном, отодвинув который, работник обнаружил входное отверстие подземного каменного склепа с сохранившимися костными останками внутри"

– заповедник

Находку внесут в список культурного наследия Ингушетии.

Рядом с подземным склепом располагаются две склеповые усыпальницы, но уже наземные.

Напомним, в августе 2022 года в Цори был найден еще один склеп. Река сменила русло и подмыла стену наземного строения. В нем были похоронены свыше 200 человек. С ними внутри находилось оружие и украшения.