Вестник Кавказа

Кисловодск увеличил площадь национального парка

Кисловодск увеличил площадь национального парка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацпарк Кисловодска нарастил свою площадь за счет двух природных заказников. В состав парка вошли два природных водоема.

Власти Кисловодска в два раза увеличили площадь национального парка курорта. Информацию об этом озвучил директор рекреационного объекта Дмитрий Науменко.

В конце зимы этого года власти РФ поручило создать два природных заказника федерального значения на территории Ставрополья и КБР – "Озеро Тамбукан" и "Тамбуканский".

Общая территория природных объектов составит порядка 1 тыс га.

Природный заказник "Тамбуканский" реализован с целью поддержки уровня воды в одноименном озере.

Как сообщает Министерство природы Ставрополья, водоемы Большой и Малый Тамбукан являются местом, где рождается целебная грязь, в которой образуются много сернокислых солей.

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