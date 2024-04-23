Кисловодск увеличил площадь национального парка

Нацпарк Кисловодска нарастил свою площадь за счет двух природных заказников. В состав парка вошли два природных водоема.

Власти Кисловодска в два раза увеличили площадь национального парка курорта. Информацию об этом озвучил директор рекреационного объекта Дмитрий Науменко.

В конце зимы этого года власти РФ поручило создать два природных заказника федерального значения на территории Ставрополья и КБР – "Озеро Тамбукан" и "Тамбуканский".

Общая территория природных объектов составит порядка 1 тыс га.

Природный заказник "Тамбуканский" реализован с целью поддержки уровня воды в одноименном озере.

Как сообщает Министерство природы Ставрополья, водоемы Большой и Малый Тамбукан являются местом, где рождается целебная грязь, в которой образуются много сернокислых солей.