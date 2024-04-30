Вестник Кавказа

Лицемерие Запада на Южном Кавказе

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное»

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым VI Всемирный форум межкультурного диалога в Баку и выступление Ильхама Алиева, двойные стандарты Запада в отношении стран Южного Кавказа, а также события в Грузии вокруг принятия закона об «иноагентах».

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