Лицемерие Запада на Южном Кавказе

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное»
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым VI Всемирный форум межкультурного диалога в Баку и выступление Ильхама Алиева, двойные стандарты Запада в отношении стран Южного Кавказа, а также события в Грузии вокруг принятия закона об «иноагентах».