Депутаты в Грузии подрались из-за закона об иноагентах

Драка случилась сегодня в парламенте Грузии перед заседанием по законопроекту об иноагентах. Причиной стали обвинения оппозиции в том, что силовики избили Хабеишвили, а также неправомерно применили спецсредства на акции протеста минувшей ночью. Рассмотрение закона продолжается.

Сегодня в парламенте Грузии проходит очередное заседание по рассмотрению законопроекта об иностранных агентах. Накануне вечером на заседании проект закона рассматривался во втором чтении. Встреча парламентариев 1 мая началась с драки.

Депутаты в Тбилиси перед заседание подрались, участниками потасовки стали оппозиционеры и представители парламентского большинства. Инцидент начался с обвинений, высказанных оппозицией по поводу избиения спецназом главы "Единого национального движения" Левана Хабеишвили. Накануне политик пострадал в ходе акции протеста, сегодня он явился в парламент, несмотря на рекомендации медиков соблюдать постельный режим. У Хабеишвили заметны гематомы на лице, сломан нос. Оппозиционеры заявляют, что он был избит правоохранителями. Перепалка парламентариев переросла в драку, ее участников разняли, это не помешало старту заседания по скандальному законопроекту.

В этим минуты парламент постатейно рассматривает проект закона об иноагентах в Грузии, обстановка в зале заседания спокойная. Информации о том, будут ли депутаты сегодня голосовать по законопроекту, нет.

Отметим, что ночной митинг в центре Тбилиси, завершился десятками задержаний и травмами многих участников, а также силовиков. На акции протеста оппозиционеры бросали бутылки и камни, правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и другие спецсредства.

Вопрос о применении силовиками спецсредств на акции также стал причиной для раскола в обществе. По оценкам народного защитника Грузии, действия правоохранителей были неправомерными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила действия МВД как "насилие против молодежи голыми руками" и применение непропорциональной силы для разгона мирной акции.

В МВД страны объяснили применение спецсредств тем, что протестная акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и стала насильственной.