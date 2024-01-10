Сильный ветер отложил открытие канатки в Ялте

Из-за штормового ветра, поднявшегося в крымской курортной Ялте, городским службам не удалось запустить движение канатной дороги между Мисхором и плато горы Ай-Петри – когда откроется канатка, пока неясно.

Власти крымской курортной Ялты снова на неопределенный срок отложили запуск канатной дороги на Ай-Петри – дорога готова к запуску, но ему мешает сильный ветер, установившийся в регионе, сообщает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри.

Скорость штормового ветра на южном берегу Крыма сейчас достигает 15 м/с, и это не позволяет совершить техническое открытие отремонтированной канатной дороги между Мисхором и плато вершины Ай-Петри.

Канатная дорога закрыта с 2022 года – за это время она прошла капитальный ремонт, на ее конечных станциях построили новые центры с кассами и санузлами, а также стоянкц на 250 машин и автобусов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что уникальная канатная дорога не только заработает 1 мая, но и подешевеет, правда – только для местных жителей. Ранее ее передали в собственность республики, однако она была в довольно запущенном состоянии, и ее нужно было отремонтировать и благоустроить: ремонт затянулся, поскольку для обеспечения нормальной работы канатной дороги потребовалась замена ряда ее узлов.