Канатную дорогу в сочинском "Дендрарии" запустят уже в мае

В парке "Дендрарий" в Сочи свою работу вновь возобновит канатная дорога. Ее планируют отремонтировать к началу летнего сезона.

В Сочи запустят еще одну канатную дорогу. Она расположена в парке "Дендрарий" в центре города. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Канатный маршрут существовал в парке с 1977 года. Тех пор капитальный ремонт оборудования не проводился. По техническим причинам канатная дорога не работала долгое время.

Также изменения коснуться и самой территории парка. В этом году там обновят входную группу, установят новые указатели и навигационные стенды.

Власти курорта обещают вернуть парку исторический облик.

Отмечается, что ремонтные работы будут закончены к началу курортного сезона.