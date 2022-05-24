Вестник Кавказа

Канатную дорогу в сочинском "Дендрарии" запустят уже в мае

Канатную дорогу в сочинском "Дендрарии" запустят уже в мае
© Фото: соцсети парка “Дендрарий“
В парке "Дендрарий" в Сочи свою работу вновь возобновит канатная дорога. Ее планируют отремонтировать к началу летнего сезона.

В Сочи запустят еще одну канатную дорогу. Она расположена в парке "Дендрарий" в центре города. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Сочинского национального парка. 

Канатный маршрут существовал в парке с 1977 года. Тех пор капитальный ремонт оборудования не проводился. По техническим причинам канатная дорога не работала долгое время. 

Также изменения коснуться и самой территории парка. В этом году там обновят входную группу, установят новые указатели и навигационные стенды. 

Власти курорта обещают вернуть парку исторический облик. 

Отмечается, что ремонтные работы будут закончены к началу курортного сезона.

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