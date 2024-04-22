Вестник Кавказа

Ростовский парк "Левобережный" дополнят гостиница и аттракционы

Ростовский парк "Левобережный" дополнят гостиница и аттракционы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ростова-на-Дону завершили общественные обсуждения строительства новых объектов на левом берегу Дона – в скором времени здесь появится парк аттракционов и девятиэтажная гостиница, пишут СМИ.

В Ростове на левом берегу Дона построят гостиницу и парк аттракционов. Проект уже прошел общественные обсуждения, в ходе которых возражений от горожан не поступило, пишут "Ведомости Юг".

Главе администрации донской столицы рекомендовано подготовить проект постановления об утверждении планировочной документации, согласно которой рядом с парком "Левобережный" вырастут 9-этажна гостиница, залы для аттракционов и дискотеки, три бассейна и ряд других инфраструктурных объектов.

Сроки начала строительства пока не установлены, добавили в администрации, отметив, что площадь для размещения всех объектов увеличилась до 7,7 га.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что скоростные речные суда "Валдай" и "Метеор", которые уже начинают ходить по Дону, в скором времени получат удобные причалы – это позволит расширить маршрутную сеть речных пассажирских перевозок.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1655 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Сочи заработала дорога к башне на горе Ахун

В Сочи заработала дорога к башне на горе Ахун

Под Туапсе стартует строительство отеля премиум-сегмента

Под Туапсе стартует строительство отеля премиум-сегмента

Китайский бизнес готов инвестировать в Крым

Китайский бизнес готов инвестировать в Крым

Приют для бездомных собак продолжают строить в Сочи

Приют для бездомных собак продолжают строить в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы