Вестник Кавказа

Камнепад парализовал движение по Транскаму

Камнепад парализовал движение по Транскаму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всем видам транспорта временно запретили пользоваться дорогой из-за камнепада. Движение рассчитывают возобновить к утру пятницы.

Движение на участке Транскавказской автомагистрали временно запрещено для всех видов транспортных средств. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ограничения были введены с вечера 2 мая из-за камнепада. Ожидается, что движение будет восстановлено в пятницу утром.

В связи с камнепадом, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:30 2 мая до 07:00 3 мая"

– пресс-служба ведомства

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