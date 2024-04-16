Гендиректор Еврокомиссии прибыл в Баку

Гендиректор Еврокомиссии прибыл в Азербайджан. В рамках визита будет обсуждаться сотрудничество Евросоюза и Азербайджана по предстоящему COP29, зеленая энергетика, разминирование и мир на Южном Кавказе и другие актуальные темы.

Визит в Азербайджан совершает генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров Герт Ян Купман.

"Прибыл в Азербайджан, чтобы обсудить сотрудничество ЕС-Азербайджан по COP29, разминированию и другим сферам"

– Купман

В начале визита состоялась встреча гендиректора ЕК с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и замглавы МИД страны Фуадом Рзаевым. По оценке европейского гостя, встреча была продуктивной.

Он отметил значение своего визита в азербайджанскую столицу.

"Это важная возможность построить позитивную повестку дня в области зеленой энергетики, региональных связей и мира на Южном Кавказе"

– Купман