Азербайджан поможет ЕС зеленым водородом

Производство "зеленого" водорода в Азербайджане представляет собой один из краеугольных камней сотрудничества Баку и Брюсселя, заявил глава Минэнерго АР. Азербайджан также планирует создавать зеленые энергетические коридоры – как в ЕС, так и в Центральную Азию.

Азербайджан ведет тесное сотрудничество с ЕС в рамках проекта "зеленого" водорода, для производства которого будут задействованы морские ветровые ресурсы Каспийского моря, сообщил глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на саммите по "зеленому" водороду в Абу-Даби.

Министр напомнил, что на деоккупированных землях созданы зеленые зоны, в которых будет вестись производство водорода, лежащее в числе прочего в основе сотрудничества Азербайджана с Европой.

"Потенциал морской ветроэнергетики на Каспии составляет 157 ГВт. Мы тесно сотрудничаем с ЕС в использовании морских ветровых ресурсов на Каспии для производства экологически чистого водорода, намереваясь поставлять его на европейский рынок"

– Шахбазов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава энергетического ведомства уточнил, что Баку уже в общих чертах подготовил дорожную карту по развитию производства водорода, который играет решающую роль в переходе на 100-процентные ВИЭ.

"В Азербайджане мы уже наметили развитие использования водорода в различных стратегических документах. Основная стратегия экономического развития нашей страны включает в себя не только разработку и использование водорода, но и изучение производственных и экспортных возможностей"

– Шахбазов

Зеленые коридоры

Он рассказал также о зеленых энергетических коридорах, важной составной частью которых выступает "зеленый" водород.

В частности, по словам министра, такой коридор будет проложен от Каспия до ЕС.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один проект зеленого коридора реализуют совместно Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Зеленый водород – что это такое простыми словами?

На сегодня есть несколько способов производства водорода. Они отличаются в том числе по тому, насколько радикальное влияние они оказывают эмиссией парниковых газов.

Соответственно, водород можно охарактеризовать как "зеленый", если он изготовлен на основе ВИЭ, то есть при использовании энергии солнца, ветра или воды.