Мировые религиозные лидеры приняли Шушинскую декларацию

Шушинская декларация религиозных лидеров принята в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Азербайджане.
Мировые религиозные лидеры сегодня провели встречу в Шуше, по итогу которой была принята декларация.
В декларации содержится призыв к государствам, общественным организациям и религиозным лидерам поддержать неотложные меры, направленные на незамедлительное прекращение войн и военных конфликтов; поддержать сотрудничество лидеров мировых и традиционных религий с государственными и общественными институтами и международными организациями ради содействия межцивилизационному и межрелигиозному взаимопониманию и созданию среды мирного сосуществования путем продвижения идей диалога и всеобщего гуманизма; принять эффективные меры по предотвращению ассоциирования с именем религии терроризма и преступлений против человечности, дискриминации, расизма, вредных идеологий и пропаганды, подстрекающей к насилию на расовой, религиозной и этнической почве; осуждать акты вандализма против религиозных символов, святынь и атрибутов, не оправдывать подобные действия под предлогом демократии и свободы слова; способствовать просвещению молодежи о равном гражданстве и роли СМИ в этих процессах с целью более активного участия в борьбе с ксенофобией и дискриминацией; поддерживать защиту и уважение религиозного, культурного и этнического разнообразия; выразить глубокую обеспокоенность гуманитарным кризисом, достигающим уровня катастрофы в мире в результате массового притока беженцев, вынужденных переселенцев и мигрантов в результате вооруженных конфликтов, преследований и насилия, предпринять усилия по восстановлению их ущемленных прав, а также устранять факторы, приводящие к возникновению таких ситуаций; расширять сотрудничество в предотвращении вредных идеологий и призывов к ненависти, разжигающих расовое, религиозное и этническое насилие посредством средств массовой информации и информационных технологий; более эффективно использовать потенциал религий в установлении мира, глобального диалога и человеческой солидарности в мире, а также в решении проблем, связанных с изменением климата; призывать к поддержке совместной деятельности государства, религии, науки и общественных деятелей в области защиты прав человека, прав женщин и детей, в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека.