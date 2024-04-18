Вестник Кавказа

США внесли в санкционные списки по России более 250 юрлиц

США внесли в санкционные списки по России более 250 юрлиц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минфин США объявил о включении в санкционные списки ряда азербайджанских, турецких и китайских компаний. В ведомстве уточнили, что ввели против них ограничительные меры за помощь РФ в обходе санкций.

США ввели 1 мая новые антироссийские санкции. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте американского Минфина.

Ограничительные меры затрагивают 29 физлиц и свыше 250 юрлиц.

В Минфине уточнили, что за помощь России с обходом санкций под санкции попали компании из 6 стран – Азербайджана, Бельгии, Китая, ОАЭ, Турции и Словакии.

Санкции также касаются авиакомпании "Победа". При этом в американском ведомстве уточнили, что поставки товаров и услуг с участием перевозчика будут разрешены до 30 июня текущего, а платежи — до 30 июля.

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