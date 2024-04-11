Вестник Кавказа

Страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России

Страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкции против России со стороны стран "Большой семерки" продолжатся – рестрикции будут предприняты в отношении российских нефти и газа, также страну лишат передовых технологий, материалов и оборудования для их обработки.

Россию ждут новые санкции со стороны стран "Большой семерки" (G7), главным образом они затронут потолок цен на нефть, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.

"Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций, а также противодействию попыткам уклоняться или обходить наши меры, в том числе, через действия против субъектов из третьих стран"

- заявление МВФ и Всемирного банка

Также новые антироссийские рестрикции, помимо снижения нефтегазовых доходов Москвы, предполагают прекращение поставок в Россию передовых материалов, технологий и оборудования, передает РИА Новости.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти США продолжают угрожать санкциями турецким бизнесменам за торговлю с Россией, обещая турецкой экономике из-за этого большие неприятности – сами бизнесмены уже готовы судиться с американскими чиновниками.

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