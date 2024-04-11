"Большая семерка" готовит новые антииранские ограничения

В Италии сообщили о работе "большой семерки" над санкциями против Ирана. Встреча глав МИД G7 состоится на острове Капри с 17 по 19 апреля.

Новые антииранские санкции станут одной из тем для обсуждения на саммите глав МИД стран "большой семерки", сообщил руководитель итальянской дипломатии Антонио Таяни.

"Мы вместе будет работать над поиском путей введения новых санкции против Ирана. Посмотрим, сможем ли мы найти эти решения"

- Антонио Таяни

Он также заявил, что ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза высказали предположения о введении санкций против тех, кто предоставляет России, Ирану и хуситам ракеты и БПЛА.

Стоит добавить, что встреча министров Группы семи пройдет на острове Капри с 17 по 19 апреля. Будут затронуты конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и сотрудничество с Африкой.