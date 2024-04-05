О расширении антииранских санкций заговорили в Европе

Евросоюз рассмотрит возможность расширить санкции в отношении Ирана. В Еврокомиссии добавили, что это коснется производства ракет и беспилотников.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз планирует расширить санкции в отношении Ирана и рассмотрит этот вопрос вместе с партнерами.
По ее словам, новые антииранские ограничения будут направлены против производства Тегераном ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, 14 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля. Как сообщает ЦАХАЛ, 99% снарядов и БПЛА были перехвачены.