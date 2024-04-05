Вестник Кавказа

О расширении антииранских санкций заговорили в Европе

О расширении антииранских санкций заговорили в Европе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз рассмотрит возможность расширить санкции в отношении Ирана. В Еврокомиссии добавили, что это коснется производства ракет и беспилотников.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз планирует расширить санкции в отношении Ирана и рассмотрит этот вопрос вместе с партнерами.

По ее словам, новые антииранские ограничения будут направлены против производства Тегераном ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 14 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля. Как сообщает ЦАХАЛ, 99% снарядов и БПЛА были перехвачены.

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