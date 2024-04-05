Израиль собирает антииранскую коалицию на Ближнем Востоке

Министр без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганц сообщил о намерении Израиля образовать коалицию против иранской угрозы на Ближнем Востоке.
Он заявил, что действующую систему регионального сотрудничества и сдерживания следует укреплять в настоящее время. По его словам, "инцидент не исчерпан".
"Мы создадим региональную коалицию против иранской угрозы - и возьмем с них цену в подходящее для нас время и подходящим образом"
- Бени Ганц
В то же время телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Израиля передает, что Тель-Авив ответит на иранскую атаку.
При этом телеканал подчеркнул, что масштабы израильского ответа еще не определены.
"Израиль еще не решил, будет ли он пытаться "перебить всю посуду" или предпримет что-то более взвешенное"
- CNN
Атака Ирана на Израиль
Напомним, 14 апреля территории Израиля подверглись атаке со стороны Ирана, который запустил сотни ракет и БПЛА по этой стране.
В Тель-Авиве заявили, что 99% снарядов и беспилотников перехвачены. Незначительно пострадала база ВВС Израиля и другие военные объекты.