Израиль собирает антииранскую коалицию на Ближнем Востоке

В Израиле сообщили о намерении образовать региональную коалицию против иранской угрозы. Там отметили, что инцидент не исчерпан.

Министр без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганц сообщил о намерении Израиля образовать коалицию против иранской угрозы на Ближнем Востоке.

Он заявил, что действующую систему регионального сотрудничества и сдерживания следует укреплять в настоящее время. По его словам, "инцидент не исчерпан".

"Мы создадим региональную коалицию против иранской угрозы - и возьмем с них цену в подходящее для нас время и подходящим образом"

- Бени Ганц

В то же время телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Израиля передает, что Тель-Авив ответит на иранскую атаку.

При этом телеканал подчеркнул, что масштабы израильского ответа еще не определены.

"Израиль еще не решил, будет ли он пытаться "перебить всю посуду" или предпримет что-то более взвешенное"

- CNN

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 14 апреля территории Израиля подверглись атаке со стороны Ирана, который запустил сотни ракет и БПЛА по этой стране.

В Тель-Авиве заявили, что 99% снарядов и беспилотников перехвачены. Незначительно пострадала база ВВС Израиля и другие военные объекты.