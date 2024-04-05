Ночная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу

Вооруженные силы Ирана сегодня ночью нанесли удар по позициям Израиля.
По данным ЦАХАЛ в сторону Израиля было выпущено свыше 200 дронов и порядка 150 ракет.
Первые взрывы были слышны в 2:00 по московскому времени. Воздушная тревога была запущена на территории Иерусалима, на юге и севере страны, в районе Шомрон и над акваторией Мертвого моря.
Атака была поддержана со стороны йеменских хуситов и ливанской группировки "Хезболла".
Целью нападения стал аэропорт Рамон, который расположен в пустыне Негев на юге Израиля.
По данным израильского портала Ynet, в результате атаки на территории пустыни пострадал десятилетний ребенок.
В свою очередь иранские СМИ заявляют о том, что все военные цели были успешно атакованы.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ генерал Даниэль Хагари сообщил, что иранская атака была отражена, силами ПВО были сбиты большинство ракет и беспилотников.
По его данным, несколько ракет все же упали на территорию военной базы на юге Израиля и нанесли ей незначительный ущерб.
Как заявил Хагари, Израиль ожидает новую атаку со стороны противника и сделает все возможное для защиты своей территории.
"Широкомасштабное нападение Ирана - это серьезная эскалация<…>ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты безопасности государства Израиль"
– Даниэль Хагари
Международная реакция на удар Ирана
Ряд стран Евросоюза осудили иранскую атаку. В частности, об этом в своих соцсетях написал глава ЕС Жозеп Боррель, назвав действия Ирана неприемлемыми.
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне также выступил с осуждением действий Тегерана.
Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон будет продолжать поддерживать своих союзников на Ближнем Востоке и не допустит большего кровопролития.
Президент США Джо Байден планирует провести заседание Совета национальной безопасности, где будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.
Также пресс-служба Белого дома сообщила, что глава США провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с атакой Ирана.
Позднее лидер США выступил со словами осуждения иранского нападения.