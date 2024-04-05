Иран запустил по Израилю более 600 ракет и беспилотников

Иран атаковал Израиль несколькими сотнями ракет, среди которых есть как крылатые, так и баллистические ракеты. ИРИ также запустила по еврейскому государству сотни БПЛА.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран совершил массированную атаку на Израиль, выпустив по еврейскому государству около 650 ракет и беспилотников.

По словам высокопоставленного источника в Соединенных Штатах, Исламская Республика в несколько этапов запустила 150 ракет. Сначала иранские военные выпустили 70 ракет, а затем еще 80, передает телекомпания ABC.

Кроме того, были задействованы примерно 400-500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В свою очередь, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил, что к настоящему времени с территории Ирана в направлении страны было запущено свыше 200 ракет и БПЛА. Среди них были как крылатые, так и баллистические ракеты. Абсолютное большинство удалось перехватить.

Кроме того, пресс-секретарь армии подчеркнул, что около часа назад Исламская Республика запустила со своей территории в направлении Израиля десятки ракет класса "земля-земля".

"Подавляющее большинство из них было перехвачено нашими системами противоракетной обороны за пределами территории Израиля"

– Даниэль Хагари

Он добавил, что часть ракет упала на израильской территории.

Кроме того, представитель ЦАХАЛ рассказал, что в результате этой атаки пострадала одна девочка. Незначительные повреждения получила одна военная база.