Турция повысит долю своего участия в создании второй АЭС

Власти Турции планируют увеличить долю участия в строительстве второй атомной электростанции. Планируется, что половина процессов в возведении и эксплуатации объекта будут реализовываться турецкой стороной.

В строительстве второй АЭС в Турции власти республики намерены поучаствовать на 50%. Информацию об этом распространил глава Ассоциации атомной промышленности Турции Аликаан Чифтчи.

При этом власти планируют вложить $10 млрд в строительство нового энергетического объекта.

По словам Чифтчи, порядка 600 рабочих прошли обучение на территории России для того, чтобы участвовать в эксплуатации АЭС "Аккую".

"Есть цель достичь 50%-ной локализации на второй АЭС. Сейчас в проекте АЭС "Аккую" наше участие составляет порядка $5 млрд при общей стоимости проекта $20 млрд. На второй станции, как мы рассчитываем, оно будет $10 млрд. На "Аккую" к концу года предполагается ввести в строй первый реактор, и Турция, таким образом, добавит в свой энергетический пул атомную энергию. Также продолжаются переговоры с Россией, Китаем и Южной Кореей о строительстве второй и третьей АЭС"

- Аликаан Чифтчи

Как отметил председатель ассоциации, реализация проекта АЭС "Аккую" помогла нарастить опыт и знания в этой сфере, а также повысить экспортную и производственную возможность республики.

Также в планах у властей организовать обучение персонала для новых энергетических объектов на территории страны.

Чифти подчеркнул, чтоб благодаря новой АЭС ускоренными темпами стали развиваться и другие отрасли страны.

В частности, появились новые разработки в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, энергетике, здравоохранении.

Кроме этого, республика намерена начать создавать важные малые модульные реакторы, которые являются приоритетным проектов страны.