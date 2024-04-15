Третий блок турецкой АЭС "Аккую" получит волгодонские парогенераторы

Волгодонский завод "Атоммаш" подготовил комплект парогенераторов для третьего энергоблока АЭС "Аккую", которая возводится на морском побережье в турецком Мерсине российской госкорпорацией "Росатом".

Вскоре с волгодонского завода "Атоммаш", машиностроительного подразделения госкорпорации "Росатом", в турецкий Мерсин отправится комплект парогенераторов – важнейшего модуля атомной электростанции "Аккую", которую возводит здесь российская государственная корпорация "Росатом". Они будут установлены на третьем энергоблоке АЭС, сообщает пресс-служба компании.

"В мае с "Атоммаша" будут отгружены внутрикорпусные устройства реактора и верхний блок для третьего энергоблока АЭС "Аккую"

- компания "Атоммаш"

Также предприятие уже начало производство оборудования для четвертого, завершающего энергоблока первой турецкой АЭС, передает "Интерфакс".

Кроме того, на заводе изготавливают ключевое оборудование для четвертого энергоблока станции.

Общий объем заказа "Росатома" на ближайшие годы - оборудование ядерного острова и машинного зала для 10 энергоблоков в РФ и в дружественных странах-партнерах, сообщал ранее генеральный директор компании Алексей Лихачев.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что все четыре энергоблока АЭС "Аккую" заработают в штатном режиме к 2028 году, при этом страна планирует построить еще две атомных электростанции. Первую из них, во Фракии, скорее всего будет строить Китай, а строительство второй, в Синопе, Турция снова обсуждает с "Росатомом".