Вестник Кавказа

В Анапе тушили ночной пожар в магазине

В Анапе тушили ночной пожар в магазине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в кубанской Анапе вспыхнул масштабный пожар в продовольственном магазине, торговавшем мясной продукцией – огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, огнеборцы потушили его за час.

Накануне поздним вечером в краснодарской курортной Анапе вспыхнул пожар в мясном магазине – за короткое время огонь охватил площадь в 150 кв м, рассказали в МЧС Краснодарского края.

Сигнал о возгорании на улице Владимирской поступил на пульт диспетчера в 22:27. Горело одноэтажное здание магазина, к счастью, торговая точка была уже закрыта, посетителей не было, обошлось без пострадавших, передает "АиФ-Юг".

Достаточно крупное возгорание потребовало усиленных нарядов - на его ликвидацию были отправлены 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Огнеборцы ликвидировали пожар через час, в 23:20.

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