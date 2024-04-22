В Анапе тушили ночной пожар в магазине

Минувшей ночью в кубанской Анапе вспыхнул масштабный пожар в продовольственном магазине, торговавшем мясной продукцией – огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, огнеборцы потушили его за час.

Накануне поздним вечером в краснодарской курортной Анапе вспыхнул пожар в мясном магазине – за короткое время огонь охватил площадь в 150 кв м, рассказали в МЧС Краснодарского края.

Сигнал о возгорании на улице Владимирской поступил на пульт диспетчера в 22:27. Горело одноэтажное здание магазина, к счастью, торговая точка была уже закрыта, посетителей не было, обошлось без пострадавших, передает "АиФ-Юг".

Достаточно крупное возгорание потребовало усиленных нарядов - на его ликвидацию были отправлены 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Огнеборцы ликвидировали пожар через час, в 23:20.