В Азербайджане подтвердили настрой на реальную нормализацию с Арменией

Нормализация армяно-азербайджанских отношений обсуждалась на встрече главы МИД Азербайджана и спецпредставителя президент РФ по гуманитарному сотрудничеству. Она состоялась в Баку 2 мая.

Азербайджан настроен на достижение реальных результатов в вопросах нормализации отношений с Арменией. Об этом сообщил 2 мая глава МИД страны Дхейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем президента РФ по гуманитарному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

В ходе беседы азербайджанский министр также рассказал о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период.

"Министр Байрамов отметил, что договоренность, достигнутая между комиссиями [Азербайджана и Армении] по делимитации, является весьма позитивным прогрессом в рамках мирной повестки. Он подчеркнул, что Баку настроен на достижение конкретных результатов по всем элементам процесса нормализации"

– пресс-служба азербайджанского ведомства

В свою очередь, Швыдкой обратил внимание на то, что у России и Азербайджана есть широкие перспективы для развития сотрудничества в культурной, образовательной сферах, а также в области технологий и инноваций.