В Азербайджане подтвердили настрой на реальную нормализацию с Арменией

Азербайджан настроен на достижение реальных результатов в вопросах нормализации отношений с Арменией. Об этом сообщил 2 мая глава МИД страны Дхейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем президента РФ по гуманитарному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
В ходе беседы азербайджанский министр также рассказал о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период.
"Министр Байрамов отметил, что договоренность, достигнутая между комиссиями [Азербайджана и Армении] по делимитации, является весьма позитивным прогрессом в рамках мирной повестки. Он подчеркнул, что Баку настроен на достижение конкретных результатов по всем элементам процесса нормализации"
– пресс-служба азербайджанского ведомства
В свою очередь, Швыдкой обратил внимание на то, что у России и Азербайджана есть широкие перспективы для развития сотрудничества в культурной, образовательной сферах, а также в области технологий и инноваций.