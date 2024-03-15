Вестник Кавказа

Россияне стали ездить в Узбекистан в 10 раз чаще

Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В десять раз за четыре года вырос российский турпоток в Узбекистан. Сегодня треть иностранных туристов в Узбекистане - россияне.

В Минэкономразвития России рассказали о ситуации с туризмом между РФ и Узбекистаном.

"За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз - с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%"

– министерство

Взаимный поток туристов восстановился до допандемийных показателей, растет интерес к России у путешественников из Узбекистана.

"За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год"

– МЭР РФ

Узбекистан - страна Великого Шелкового пути, богатая на объекты наследия ЮНЕСКО, в последние годы вызывает большой интерес у россиян. Между странами налажена широкая сеть авиарейсов.

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