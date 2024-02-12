Опубликован гид по Самарканду – чем заняться и что посмотреть в древнем азиатском городе?

Сервис Оnetwotrip опубликовал гид по Самарканду, третьему городу по численности населения в Узбекистане.
Гид рассчитан на два дня и им можно воспользоваться в любой уикенд.
В первый день поездки сервис путешествий предлагает прогуляться по кварталу церквей, ведь в Самарканде есть не только мечети.
Затем путешественникам предлагают заглянуть в мавзолей Гур-Эмир и сфотографироваться на площади Регистан.
Провести обед туристам предлагают в кафе Shokhrukh Nur, где можно заказать блюда традиционной кухни Узбекистана – манты и сладкий чай с лимоном.
Во второй день путешественники посетите соборную мечеть Биби-Ханум с гигантским Кораном на мраморном пюпитре.
Потом заглянуть на Сиабский рынок за расшитыми бисером халатами, платками и тюбетейками.
Поужинать туристы смогут в ресторане OLD CITY, который предлагает плов наоборот – все ингредиенты блюда выкладывают в обратном порядке.