Опубликован гид по Самарканду – чем заняться и что посмотреть в древнем азиатском городе?

Выходные - отличный повод оправиться на пару дней в Узбекистан и провести там время. Сервис путешествий опубликовал гид по Самарканду и рассказал, где в древнем городе можно с пользой провести уикенд.

Сервис Оnetwotrip опубликовал гид по Самарканду, третьему городу по численности населения в Узбекистане.

Гид рассчитан на два дня и им можно воспользоваться в любой уикенд.

В первый день поездки сервис путешествий предлагает прогуляться по кварталу церквей, ведь в Самарканде есть не только мечети.

Затем путешественникам предлагают заглянуть в мавзолей Гур-Эмир и сфотографироваться на площади Регистан.

Провести обед туристам предлагают в кафе Shokhrukh Nur, где можно заказать блюда традиционной кухни Узбекистана – манты и сладкий чай с лимоном.

Во второй день путешественники посетите соборную мечеть Биби-Ханум с гигантским Кораном на мраморном пюпитре.

Потом заглянуть на Сиабский рынок за расшитыми бисером халатами, платками и тюбетейками.

Поужинать туристы смогут в ресторане OLD CITY, который предлагает плов наоборот – все ингредиенты блюда выкладывают в обратном порядке.