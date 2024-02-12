Вестник Кавказа

Опубликован гид по Самарканду – чем заняться и что посмотреть в древнем азиатском городе?

Опубликован гид по Самарканду – чем заняться и что посмотреть в древнем азиатском городе?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выходные - отличный повод оправиться на пару дней в Узбекистан и провести там время. Сервис путешествий опубликовал гид по Самарканду и рассказал, где в древнем городе можно с пользой провести уикенд.

Сервис Оnetwotrip опубликовал гид по Самарканду, третьему городу по численности населения в Узбекистане. 

Гид рассчитан на два дня и им можно воспользоваться в любой уикенд. 

В первый день поездки сервис путешествий предлагает прогуляться по кварталу церквей, ведь в Самарканде есть не только мечети. 

Затем путешественникам предлагают заглянуть в мавзолей Гур-Эмир и сфотографироваться на площади Регистан. 

Провести обед туристам предлагают в кафе Shokhrukh Nur, где можно заказать блюда традиционной кухни Узбекистана – манты и сладкий чай с лимоном. 

Во второй день путешественники посетите соборную мечеть Биби-Ханум с гигантским Кораном на мраморном пюпитре. 

Потом заглянуть на Сиабский рынок за расшитыми бисером халатами, платками и тюбетейками. 

Поужинать туристы смогут в ресторане OLD CITY, который предлагает плов наоборот – все ингредиенты блюда выкладывают в обратном порядке. 

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