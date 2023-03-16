Горный курорт появится под Самаркандом

В Узбекистане появится новое место притяжения туристов. Создается туристическая зона в горах под Самаркандом.

Природная туристическая зона из трех объектов появится под Самаркандом.

Туристско-рекреационная зона сможет предложить экстремальный и экологический туризм, хайкинг в горах и многое другое. В нее войдут три горные локации: "Охалик" площадью почти 1,7 тыс га, "Окбуйро" - 414 га и самая крупная – "Миронкул", занимающая свыше 2,5 тыс га.

Новый горный курорт будет включать кемпинги, пешие маршруты, пикниковые зоны.

До конца лета власти составят генплан и наметят необходимые работы для создания туристической территории.

В Узбекистане намерены развивать горный туризм.