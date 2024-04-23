МИД Грузии объяснил отказ премьер-министра лететь в США

Грузинский МИД опубликовал заявление, в котором отреагировал на сегодняшнее заявление американского посла. В нем, в частности, объясняется, почему глава правительства решил не ехать в США.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в Соединенные Штаты, поскольку американская сторона выдвинула предварительное условие. Об этом сказано в заявлении МИД республики.

"В связи с этим хотим пояснить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что до визита парламент Грузии временно должен был приостановить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"

– грузинское внешнеполитическое ведомство

Там отметили, что партнерство должно основываться на принципе взаимоуважения.

"Осуществление визита с оговоркой не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, в связи с чем послу США было предоставлено детальное разъяснение"

– МИД Грузии

Ранее сегодня посол США в Грузии прокомментировал намерение руководства республики принять закон об иноагентах. По словам Робина Даннигана, этим решением грузинские власти отдаляют страну от евроатлантического будущего.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Первую попытку принять данный закон власти Грузии предприняли весной 2023 года, но тогда они были вынуждены отказаться от этой идеи из-за массовых протестных акций. Через год руководство республики решило еще раз попытаться принять закон. В середине апреля парламент страны принял его в первом чтении, а 1 мая - во втором чтении. В третьем чтении законопроект будет рассмотрен через две недели.

В случае принятия этого закона иноагентами будут считаться организации, преследующие "интересы иностранных сил". Их обяжут регистрироваться в специальном реестре и каждый год предоставлять декларации о доходах.