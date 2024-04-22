Вестник Кавказа

Норвежские путешественники знакомятся с Карабахом

Норвежские путешественники знакомятся с Карабахом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Карабах прибыла делегация национального клуба международных путешественников Норвегии Vagaclub: иностранные туристы проведут на освобожденных от оккупации территориях три дня, проделав путь из Физули в Джебраил.

Иностранные путешественники знакомятся с освобожденными от армянской оккупации территориями Азербайджана: тур по Карабаху и Восточному Зангезуру стартует сегодня в Физули.

В туре, который пройдет через Физули, Шушу, Агдам, Лачин и Джебраил, участвуют 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии Vagaclub, возглавляет делегацию Джорн Аугестад, сообщает карабахское бюро Trend.

Уже сегодня норвежские путешественники побывают в Физули, Шуше и Агдаме.

Далее путь норвежских туристов пройдет в Лачин, а завершится он в субботу, 4 мая, в Джебраиле.

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