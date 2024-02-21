Вестник Кавказа

Жителей Физули становится все больше

Жителей Физули становится все больше
© Фото: Trend
В освобожденный от армянской оккупации город Физули в Карабахе сегодня прибывает новая группа жителей – это 39 семей или 150 человек, которые будут здесь жить и работать – их уже ждут новые дома и квартиры.

Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули – сегодня в возрожденный город прибывает очередная группа его новых жителей – 39 семей или 150 человек.

В ожидании новых жителей город интенсивно застраивается - помимо небольших частных домов здесь одновременно возводятся десятки многоэтажек, накануне в родные места вернулись 39 семей или 172 человека, передает Trend.

Сейчас в возрожденном городе проживают уже 744 семьи, или 2839 человек – их возвращение домой идет в соответствии с программой, инициированной президентом Азербайджана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1610 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Алиев без боя вернул земли в Газахе, Пашинян решил две проблемы

Алиев без боя вернул земли в Газахе, Пашинян решил две проблемы

Мир приветствует деоккупацию сел Газахского района

Мир приветствует деоккупацию сел Газахского района

Армения возвращает Азербайджану 4 села Газахского района

Армения возвращает Азербайджану 4 села Газахского района

В Ходжавенде обнаружены большие запасы армянской взрывчатки

В Ходжавенде обнаружены большие запасы армянской взрывчатки

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы